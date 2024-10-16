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08:07, 16 октября 2024Россия

Раскрыты планы дрейфовавшего 67 дней в Охотском море россиянина после выздоровления

Дрейфовавший в море 67 дней Пичугин планирует вернуться в Бурятию к семье

Фото: Telegram-канал Amur Mash

46-летний Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море на лодке с телами брата и племянника, после восстановления планирует вернуться в Бурятию к семье. Планы мужчины раскрыл Telegram-канал Shot.

Сам Пичугин считает, что выжил на лодке «благодаря божьей помощи». Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное — мужчина уже пообщался с матерью и женой.

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Ранее в сети появились первые кадры с Пичугиным из реанимации. На этих фото Пичугин разговаривает с врачами, лежа на больничной койке, и подписывает документы.

В ночь на среду, 15 октября, лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Мужчина вместе с братом и племянником пропали в начале августа — они отправились на Шантарские острова и горбатых китов, плыть путешественники решили по несуществующему туристическому маршруту. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут.

Пичугин, предварительно, смог прожить в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Выживший мужчина также рассказал подробности о последних днях жизни брата, который во время дрейфа потерял сына. Родственник, по его словам, кричал и пытался выпрыгнуть из судна. Пичугину приходилось вытаскивать брата из воды, переодевать и согревать.

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      Анастасия Шейкина
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