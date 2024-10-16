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07:31, 16 октября 2024Россия

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин плыл по несуществующему маршруту

Клуб путешественников: Пичугин плыл в Охотском море по несуществующему маршруту

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

46-летний Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, изначально выбрал несуществующий туристический маршрут. Об этом сообщили в Сахалинском клубе морских путешественников, передает ТАСС.

«Никто не ходит по этому маршруту, он небезопасен. На лодке без нормальной подготовки, без спутникового телефона и в одно судно по таким маршрутам никто не ходит, конечно, ведь это же бред», — сообщили в клубе путешественников.

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Там подчеркнули, что по пути следования Пичугина вместе с братом и племянником никто на лодках не ходит. Подобные путешествия следует совершать организованно и с участием нескольких лодок, добавили в сахалинском клубе.

Пичугин отправился из огорода Оха на Сахалине в Охотское море в начале августа. С собой он взял брата и его 15-летнего сына, которым мужчина хотел показать Шантарские острова и горбатых китов. Сообщения о пропаже трех россиян стали появляться через несколько дней после того, как они перестали выходить на связь. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут.

Первыми словами, которые Пичугин произнес, когда его нашли, стала фраза «сил мало». Пичугин, предварительно, смог прожить два месяца в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное, он находится в палате интенсивной терапии.

Выживший мужчина также рассказал подробности о последних днях жизни брата, который во время путешествия потерял сына. Родственник, по его словам, кричал и пытался выпрыгнуть из судна. Пичугину приходилось вытаскивать брата из воды, переодевать и согревать.

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      Анастасия Шейкина
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