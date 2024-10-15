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10:41, 15 октября 2024Россия

Опубликованы подробности о выжившем после 67 дней дрейфа в море с телами родных россиянине

Shot: выживший после 67 дней дрейфа в море работал вахтовиком на Сахалине

Фото: Сергей Метелица / ТАСС

46-летний Михаил Пичугин, которому удалось выжить после 67 дней дрейфа в Охотском море, работал вахтовиком на Сахалине. Подробности о мужчине приводит Telegram-канал Shot.

Мужчина пригласил к себе домой во время летних каникул брата и его 15-летнего сына. Он хотел показать родственникам природу Шантарских островов. Для этого россияне заранее купили лодку «БайКат 470» и привезли ее к берегу Охотского моря.

Лодку мужчины с подростком снабдили запасами еды и воды, а также спальными мешками. Они собирались рыбачить и показать подростку гренландских китов. До Шантарских островов группа добралась удачно, однако по пути на Сахалин сбилась с курса и попала в сильный шторм. Семья все это время не прекращала поиски и заверяла, что мужчины были опытными рыбаками и охотниками и знали, как выжить в сложных условиях.

О пропаже двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в 1000 километрах от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут.

Выжить за два месяца удалось только одному мужчине. Первыми словами, которые он произнес, когда его нашли, стала фраза «сил мало». Пичугин, предварительно, смог прожить два месяца в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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