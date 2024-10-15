Раскрыто состояние выжившего после 67 дней дрейфа в море с телами родных россиянина

Главврач Леднев: состояние выжившего после 67 дней дрейфа в море стабильное

Состояние Михаила Пичугина, который выжил после 67 дрейфа на лодке в Охотском море с телами родственников, оценивается как стабильное. Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев, его цитирует ТАСС.

«Врачи провели первый осмотр. Разглашать конкретно его состояние я не могу, но в целом сейчас пострадавший находится в надежных руках, и опасности для его жизни нет», — сообщил медик.

Леднев добавил, что пострадавший находится в палате интенсивной терапии, ему назначены все необходимые обследования.

О пропаже двух мужчин и подростка стало известно в начале августа — они отправились смотреть китов на Шантарские острова. По пути на Сахалин судно попало в шторм, из-за чего сбилось с пути. Лодку нашли в 1000 километрах от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут.

Выжить за два месяца удалось только одному мужчине. Первыми словами, которые он произнес, когда его нашли, стала фраза «сил мало». Пичугин, предварительно, смог прожить два месяца в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды.