Появились первые кадры со спасенным после 67 дней дрейфа в море россиянином из реанимации

Появились первые фото со спасенным после 67 дней дрейфа Пичугиным из реанимации

В сети опубликовали первые фотографии из реанимации с 46-летним Михаилом Пичугиным, которому удалось выжить после 67 дней дрейфа его лодки в Охотском море. Их публикует Telegram-канал Amur Mash.

На появившихся кадрах Пичугин разговаривает с врачами, лежа на больничной койке, и подписывает документы. Медики, как сообщается, оценивают его состояние как удовлетворительное.

Спасенного мужчину доставили в областную магаданскую больницу вечером во вторник, 15 октября. Пичугин уже успел пообщаться с родными, которые планируют прибыть в Магаданскую область для встречи с ним.

В ночь на среду, 15 октября, лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Выяснилось, что мужчина вместе с братом и племянником пропали в начале августа — они хотели посмотреть Шантарские острова и горбатых китов, плыть они решили по несуществующему туристическому маршруту. Лодку с Пичугиным и телами двух его родственников нашли спустя более чем два месяца в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начали свой маршрут.

Пичугин, предварительно, смог прожить два месяца в открытом море благодаря избыточному весу и запасам еды. Выживший мужчина также рассказал подробности о последних днях жизни брата, который во время путешествия потерял сына. Родственник, по его словам, кричал и пытался выпрыгнуть из судна. Пичугину приходилось вытаскивать брата из воды, переодевать и согревать.