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01:37, 17 октября 2024Мир

Захарова ответила на слова немецкого политика об ультиматуме России

Захарова: политикам из ФРГ вместо ультиматумов РФ стоит прекратить помощь Киеву

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Немецким политикам вместо того, чтобы выдвигать России ультиматумы, следует прекратить поставлять оружие Украине. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями».

Таким образом она прокомментировала слова кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении предъявить России ультиматум в случае победы на выборах. «Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала Захарова.

Ранее Мерц пообещал, что в первые сутки после победы выдвинет России ультиматум. Он также пригрозил, что если Москва откажется его выполнить, то он снимет ограничение на дальность оружия для Киева и передаст ему ракеты Taurus.

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      Марина Совина
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