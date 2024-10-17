Захарова: политикам из ФРГ вместо ультиматумов РФ стоит прекратить помощь Киеву

Немецким политикам вместо того, чтобы выдвигать России ультиматумы, следует прекратить поставлять оружие Украине. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями».

Таким образом она прокомментировала слова кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении предъявить России ультиматум в случае победы на выборах. «Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала Захарова.

Ранее Мерц пообещал, что в первые сутки после победы выдвинет России ультиматум. Он также пригрозил, что если Москва откажется его выполнить, то он снимет ограничение на дальность оружия для Киева и передаст ему ракеты Taurus.