Россиянин Арсен Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы

Российский полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам в «Реале Сосьедад» после травмы. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

Команда выложила видео, на котором Захарян бежит по импровизированному коридору, в котором стояли одноклубники. «Заха вернулся», — так подписан ролик.

Захарян получил травму сухожилия на тренировке в июле. Он не выходил на поле в матчах нынешнего сезона и продолжает восстановление от повреждения. В конце августа агент Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что в «Реале Сосьедад» не обеспокоены травмами игрока.

В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две передачи. Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.