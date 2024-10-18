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10:06, 18 октября 2024Спорт

Аршавин назвал лучшего российского футболиста за границей

Аршавин назвал Головина лучшим российским футболистом за границей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего российского футболиста за границей. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, кто самый яркий, но самый лучший российский футболист, играющий за границей, — [Александр] Головин», — заявил Аршавин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. Всего в составе монегасков он провел 210 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.

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