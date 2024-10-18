Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» украл футболку у фаната

Бывший игрок МЮ Нани украл футболку, которую просил подписать фанат

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и сборной Португалии Нани украл футболку у фаната. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, болельщик приобрел футболку из экипировки сборной с Евро-2016 с именем Нани. При этом подчеркивается, что это была неоригинальная майка, в которой игрок никогда не выступал.

После этого фанат направился к стадиону португальского клуба «Эштрела», за который в настоящее время выступает футболист. Там болельщик подошел к спортсмену, который находился в автомобиле, чтобы взять автограф. Нани спросил, откуда эта футболка, заявив, что ее у него украли, затем положил ее на пассажирское сиденье, закрыл окно и уехал. Фанат обратился с заявлением о краже в полицию.

В 2018 году Нани устроил драку с болельщиками. Так он решил ответить на критику фанатами его игры.