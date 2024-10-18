Члена террористической группировки задержали с гранатой в Ингушетии

В Ингушетии задержан член террористической группировки с гранатой в салоне авто

В рамках расследования инцидента со стрельбой по автомобилю сотрудников центра «Э» в Ингушетии был задержан член террористической группировки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, силовики остановили автомобиль мужчины для проверки. В ходе осмотра в салоне машины была найдена граната.

Позже выяснилось, что задержанный — член баталхаджинской террористической организации.

Стрельба по сотрудникам центра «Э» произошла вечером 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии при въезде в Магас. Злоумышленники передвигались на автомобиле Lada серебристого цвета. Его нашли в Северной Осетии.

Организатором расстрела автомобиля может быть бывший депутат ингушского народного собрания.