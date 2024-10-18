Обманувший предпринимателя на 35 миллионов рублей российский экс-депутат получил шесть лет

В Брянске экс-депутат получил 6 лет колонии за обман бизнесмена на 35 млн руб.

Советский районный суд Брянска приговорил экс-депутата местной областной Думы к шести годам лишения свободы за обман предпринимателя на 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

На скамье подсудимых помимо экс-депутата находились трое его соучастников: его брат и двое жителей Московской области. Все они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). В зависимости от роли и степени участия в преступлении им назначены разные сроки лишения свободы. Брат фигуранта получил пять лет, а два других соучастника — по четыре года. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года под предлогом оказания помощи в получении разрешения на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра, на которое был наложен судебный запрет, фигуранты обманули бизнесмена на 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области правоохранители задержали группу из 24 местных жителей, которые придумали криминальную схему с тендерами и обманули не менее 500 бизнесменов.