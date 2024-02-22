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19:49, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россияне придумали аферы с тендерами и обманули 500 бизнесменов

В Саратовской области задержали подозреваемых в мошенничествах с тендерами

Фото: Unsplash

В Саратовской области правоохранители задержали группу из 24 местных жителей, которые придумали криминальную схему с тендерами и обманули не менее 500 бизнесменов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения.

В 2023 году в Саратове были задержаны 29 участников похожей схемы. Они звонили предпринимателям, представлялись сотрудниками крупных государственных компаний и предлагали принять участие в тендерах на закупку товаров или услуг. При этом они убеждали бизнесменов приобрести сертификаты, стоимость которых составляла до 50 тысяч рублей, на ранее разработанном ими сайте. После мошенники исчезали.

По такой же схеме действовали и пойманные сейчас, так как лидер нынешней группировке была хорошо знакома с ранее задержанными и решила воспользоваться их идеями. По версии следствия, она организовала работу сразу нескольких кол-центров, сотрудники которых продолжили противоправную деятельность. От их действий пострадали не менее 500 бизнесменов.

Ранее стало известно, что коммунальщиков Саратовской области подозревают в мошенничестве с деньгами, выделенными на чистку дорог от снега — возбуждены сразу три уголовных дела.

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