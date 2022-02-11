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Коммунальщики присвоили выделенные на чистку снега деньги в Саратовской области

В Саратовской области коммунальщиков подозревают в мошенничестве в уборке снега

Фото: РИА Новости

Коммунальщиков Саратовской области подозревают в мошенничестве с деньгами, выделенными на чистку дорог от снега — возбуждены сразу три уголовных дела. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 февраля, сообщили в ГУ МВД Саратовской области.

По данным ведомства, мошенничество при «проведении работ по содержанию дорог в зимний период» полицейские выявили в Саратове, Энгельсе и Балакове. Ряд контрактов по чистке снега не был исполнен. Предполагается, что должностные лица некоторых муниципальных учреждений просто похитили деньги, полученные по контрактам.

Пока виновные ответственные должностные лица не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» УК РФ. Сумма ущерба пока не подсчитана, но полиция изъяла документацию у коммунальщиков и продолжает расследование.

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Леонид Микуляк
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