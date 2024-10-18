Глава СК Бастрыкин: работу убившей Татарского взрывчатки раскрыли по частям

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл новые детали расследования теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Глава СК сообщил, что при осмотре места происшествия криминалисты обнаружили части взрывного устройства, по которым эксперты смогли установить способ его срабатывания.

«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений (...) обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — сообщил Бастрыкин.

Наряду с этим глава Следственного комитета РФ перечислил технический арсенал, которым сегодня пользуются сотрудники СК. Речь идет о фото-, видеотехнике, устройствах воспроизведения, средствах фиксации и многом другом.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Маршрут террористки Треповой установили по изъятым видеозаписям

Путь передвижения Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая принесла статуэтку со взрывчаткой, до ее прихода в кафе и после совершения преступления, удалось установить с помощью изъятых видеозаписей, добавил Бастрыкин.

Взрывчатка была спрятана в статуэтке, выполненной в виде самого Татарского. В результате взрыва военкор скончался на месте происшествия. Еще около 40 человек были ранены.

Убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины

Национальный антитеррористический комитет выяснил, что теракт в отношении Татарского был спланирован спецслужбами Украины. Взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля 2023 года, когда в кафе проходил творческий вечер Татарского. Мощность взрывчатки, принесенной Треповой в статуэтке, составила примерно 200 граммов тротила.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Трепова была признана судом виновной в совершении теракта. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима, хотя обвинение просило для нее 28 лет колонии. Этот срок стал самым большим из назначенных когда-либо женщинам в России.

Кроме того, по решению суда Трепова обязана выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, а также более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим.