Предполагаемый отец второго ребенка Липницкой прокомментировал ситуацию

Тренер Михайлов отказался подтверждать отцовство ребенка Липницкой

Тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов отказался подтверждать информацию о том, что является отцом второго ребенка олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы, наверное, хотели мой комментарий услышать? Во‑первых, мне сейчас неудобно разговаривать, нахожусь на работе. Во‑вторых, не комментирую данный момент», — заявил Михайлов.

О рождении второго ребенка Липницкой стало известно 17 октября. По информации «Матч ТВ», отцом мальчика является Михайлов.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Она завершила карьеру в 2017-м и после этого начала работать тренером. В 2020-м у Липницкой родилась дочь Каталина от Владислава Тарасенко.