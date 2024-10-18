Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
0:2
Завершен
Стэн Вавринка
Стокгольм
Анна Калинская
1:0
2-й сет
live
Каролина Мухова
Нинбо
Трактор
0:0
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
Сегодня
18:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
20:15 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
16:45, 18 октября 2024Спорт

Предполагаемый отец второго ребенка Липницкой прокомментировал ситуацию

Тренер Михайлов отказался подтверждать отцовство ребенка Липницкой
Дмитрий Михайлов

Дмитрий Михайлов . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов отказался подтверждать информацию о том, что является отцом второго ребенка олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вы, наверное, хотели мой комментарий услышать? Во‑первых, мне сейчас неудобно разговаривать, нахожусь на работе. Во‑вторых, не комментирую данный момент», — заявил Михайлов.

О рождении второго ребенка Липницкой стало известно 17 октября. По информации «Матч ТВ», отцом мальчика является Михайлов.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Она завершила карьеру в 2017-м и после этого начала работать тренером. В 2020-м у Липницкой родилась дочь Каталина от Владислава Тарасенко.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Microsoft потеряла данные клиентов

      В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше