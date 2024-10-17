«Спорт-Экспресс»: Юлия Липницкая второй раз стала мамой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая второй раз стала мамой. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, около трех недель назад бывшая спортсменка родила сына. Подчеркивается, что отец ребенка — человек из фигурного катания, но не муж Юлии Владислав Тарасенко.

В 2020-м у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина. В 2022-м супруга экс-фигуристки призвали в рамках частичной мобилизации и отправили в зону специальной военной операции (СВО).

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Она завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. Сейчас россиянка работает тренером.

