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17:34, 17 октября 2024Спорт

Липницкая второй раз стала мамой

«Спорт-Экспресс»: Юлия Липницкая второй раз стала мамой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая второй раз стала мамой. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, около трех недель назад бывшая спортсменка родила сына. Подчеркивается, что отец ребенка — человек из фигурного катания, но не муж Юлии Владислав Тарасенко.

В 2020-м у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина. В 2022-м супруга экс-фигуристки призвали в рамках частичной мобилизации и отправили в зону специальной военной операции (СВО).

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Она завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. Сейчас россиянка работает тренером.

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      Алексей Гусев
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