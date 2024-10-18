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18:09, 18 октября 2024Мир

Путин назвал окрик из США способным заставить МУС молчать о Ближнем Востоке

Путин: окрик из США заставит МУС замолчать о ситуации на Ближнем Востоке
СюжетСаммит G20

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Международный уголовный суд (МУС) прекратит выражать обеспокоенность и начнет умалчивать о ситуации на Ближнем Востоке после соответствующей команды американского руководства, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«МУС заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых финансовых деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из штата США цыкнули», — сказал он.

По мнению главы РФ, такой окрик Соединенных Штатов заставил МУС прекратить воплощать свои несостоявшиеся решения по ближневосточной проблеме. «Из Штатов цыкнули — и он заткнулся. И где это все?» — добавил он, рассмеявшись.

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Ранее Путин заявил о нежелании лететь в Бразилию на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20), чтобы не срывать мероприятие. «Я понимаю, что, даже если произойдет этот МУС, разговор будет только об этом», — объяснил президент.

До этого в Киеве призвали бразильское руководство арестовать Путина в случае, если он посетит саммит G20.

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      Глеб Бажуткин
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