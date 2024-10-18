Путин назвал способ обойти предписания МУС по ордеру на «арест»

Путин о саммите G20: достаточно подписать соглашения, чтобы обойти ордер МУС

Страны могут подписать соглашения, позволяющие снять обязательства перед предписаниями ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест», заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция МУС будет ограничена», — рассказал Путин, как обойти ордер.

При этом российский лидер сообщил, что не полетит в Бразилию на предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20), объяснив это нежеланием срывать мероприятия в свете выданного МУС ордера на его «арест».

МУС, также отметил глава государства, способен прекратить заниматься своей деятельностью, если «Штаты цыкнут».

Ранее в украинском руководстве призвали Бразилию «арестовать» Путина при посещении им саммита G20. До этого, перед визитом главы РФ в Ашхабад, Киев обращался с таким же призывом к не подписавшей Римский статут МУС Туркмении.