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03:19, 18 октября 2024Бывший СССР

Рогов сделал заявление насчет возможного размещения на Украине ядерного оружия

Рогов: передача Киеву ядерного оружия будет большой ошибкой для Запада
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Размещение на Украине западного ядерного оружия создаст угрозу для Европы. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, нельзя предугадать дальнейшие шаги Киева в случае получения подобного оружия. «Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза», — подчеркнул Рогов.

По его словам, «никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве». Рогов добавил, что подобные действия западных стран могут привести мировое сообщество к конфликту, последствия которого предсказать невозможно. Однако у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от «ядерного апокалипсиса», резюмировал Рогов.

Ранее неназванный украинский чиновник в интервью Bild заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Собеседник издания уточнил, что на создание первой ядерной бомбы может потребоваться несколько недель.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что создание Украиной ядерного оружия исключено, так как у страны нет материалов, оборудования и компетенции.

Позже президент Украины Владимир Зеленский высказался о создании ядерного оружия в стране в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

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      Марина Совина
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