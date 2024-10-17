Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 17 октября 2024Россия

В Госдуме оценили способность Украины создать ядерное оружие

Депутат Картаполов исключил возможность создания Украиной ядерного оружия

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Создание Украиной ядерного оружия исключено, так как у страны нет материалов, оборудования и компетенций. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие —абсолютно исключено», — сказал депутат.

Он привел в пример Иран, который длительное время пытается создать ядерное оружие при наличии больше компетенции, чем есть на Украине. Картаполов допустил, что Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», однако Россия это учитывает.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Парламентарий исключил и возможность передачи ядерного оружия Украине, так как, по его словам, есть методика определения того, кто создал боеприпас.

Ранее неназванный украинский чиновник в интервью Bild заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Собеседник издания уточнил, что на создание первой ядерной бомбы может потребоваться несколько недель. В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Киев в кратчайшие сроки может создать «грязную бомбу».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      Цена на золото обновила исторический максимум

      Экс-главком ВСУ обвинил Запад в провалах украинской армии в 2023 году

      В Ярославле нашли гигантские грибы

      Мужчин предупредили о последствиях прогулок без шапки

      Россияне назвали лучший сериал 2024 года

      США внесли в санкционные списки против России три юрлица

      Российские военные уничтожили самоходку ВСУ в Сумской области

      Эксперт посетовал на отсутствие инфраструктуры для электрокаров в России

      На Украине потребовали отставки Зеленского из-за гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше