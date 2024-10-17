В Госдуме оценили способность Украины создать ядерное оружие

Депутат Картаполов исключил возможность создания Украиной ядерного оружия

Создание Украиной ядерного оружия исключено, так как у страны нет материалов, оборудования и компетенций. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива — это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие —абсолютно исключено», — сказал депутат.

Он привел в пример Иран, который длительное время пытается создать ядерное оружие при наличии больше компетенции, чем есть на Украине. Картаполов допустил, что Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», однако Россия это учитывает.

Парламентарий исключил и возможность передачи ядерного оружия Украине, так как, по его словам, есть методика определения того, кто создал боеприпас.

Ранее неназванный украинский чиновник в интервью Bild заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Собеседник издания уточнил, что на создание первой ядерной бомбы может потребоваться несколько недель. В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что Киев в кратчайшие сроки может создать «грязную бомбу».