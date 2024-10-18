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17:19, 18 октября 2024Из жизни

Россиянка рассказала о «смене пола» своего кота

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Коту Пуху из России пришлось удалить половой орган, чтобы сохранить жизнь. Историей «смены пола» питомца поделилась его владелица Юлия в аккаунте @tteplota в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юлия рассказала, что в 2019 году ее коту диагностировали мочекаменную болезнь. Женщина обратилась к ветеринару, однако он подобрал неправильное лечение, и Пуху стало хуже — у него чуть не отказали почки. «Выглядел он тогда очень-очень плохо», — призналась она.

Тогда Юлия нашла для кота нового врача. Ей пришлось потратить десятки тысяч рублей на приемы, УЗИ, сдачу анализов, покупку лекарств, катетеров и специализированного корма. По словам Юлии, она и ее муж сами меняли коту памперсы, ставили уколы и капельницу, но ничего не помогало.

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Тогда ветеринары заявили, что Пуху нужно сделать особую операцию — уретростомию. В ходе нее половые органы котов удаляются, а на их месте делают новое отверстие для вывода мочи. Операция стоила 70 тысяч рублей, и ради Пуха Юлия с супругом решились потратить эти деньги.

Теперь, по словам Юлии, мочеиспускательная система ее кота напоминает женскую. «Пух сменил пол, бонусом избавился от серьезных проблем со здоровьем и теперь живет свою счастливую жизнь», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что пермский кот Крошик, которого врачи посадили на диету, решил сбежать из ветклиники. Однако план толстого кота провалился: он застрял в обувнице и не смог выбраться самостоятельно.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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