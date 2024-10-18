Российские «Александриты» вернулись на Камчатку после похода

Тральщики «Яков Баляев» и «Анатолий Шлемов» вернулись на Камчатку после похода

Тральная группа соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в составе тральщиков «Яков Баляев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» вернулась в пункт базирования на Камчатке после выполнения задач боевой подготовки в море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России, передает ТАСС.

«Корабли находились в походе около двух месяцев. Экипажами пройдено свыше 6 тысяч морских миль, выполнено более 40 упражнений боевой подготовки. Экипажи получили опыт эксплуатации вооружения, узлов и механизмов и вернулись в пункт базирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новейшие корабли проекта 12700 принимали участие в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» в составе сил ТОФ. Морские тральщики обеспечивали противодиверсионный дозор отряда кораблей и выполняли контрольно-разведывательный поиск мин. Экипажи тральщиков использовали штатные средства кораблей — автоматические комплексы «Диез» и гидроакустические станции «Ливадия-МЭ».

Также корабли проводили поиск и уничтожение донных мин с использованием тралов и безэкипажных аппаратов. На отдельных этапах выполнения задач группа тральщиков взаимодействовала с кораблями и самолетами морской авиации ТОФ.

В июле стало известно, что корабль противоминной обороны «Виктор Корнер» проекта 12700 заложат на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли проекта «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции.