Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:31, 18 октября 2024Наука и техника

Российские «Александриты» вернулись на Камчатку после похода

Тральщики «Яков Баляев» и «Анатолий Шлемов» вернулись на Камчатку после похода

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тральная группа соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в составе тральщиков «Яков Баляев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» вернулась в пункт базирования на Камчатке после выполнения задач боевой подготовки в море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России, передает ТАСС.

«Корабли находились в походе около двух месяцев. Экипажами пройдено свыше 6 тысяч морских миль, выполнено более 40 упражнений боевой подготовки. Экипажи получили опыт эксплуатации вооружения, узлов и механизмов и вернулись в пункт базирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новейшие корабли проекта 12700 принимали участие в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» в составе сил ТОФ. Морские тральщики обеспечивали противодиверсионный дозор отряда кораблей и выполняли контрольно-разведывательный поиск мин. Экипажи тральщиков использовали штатные средства кораблей — автоматические комплексы «Диез» и гидроакустические станции «Ливадия-МЭ».

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Также корабли проводили поиск и уничтожение донных мин с использованием тралов и безэкипажных аппаратов. На отдельных этапах выполнения задач группа тральщиков взаимодействовала с кораблями и самолетами морской авиации ТОФ.

В июле стало известно, что корабль противоминной обороны «Виктор Корнер» проекта 12700 заложат на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли проекта «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

      Россиянин спрятал наркотики под пассажирским сиденьем и попался

      Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке

      Россиянин пришел в гости к старому знакомому и забил его до смерти

      Стало известно о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

      «Ростех» показал бинокль с гиростабилизацией на ORELEXPO

      Диетолог назвала необычные свойства синих ягод

      Курганские депутаты раскрыли источники женского счастья

      Мировые цены на нефть упали до минимума с начала октября

      Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле Турции из-за пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше