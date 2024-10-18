Роман Ротенберг сравнил хоккеистов СКА с группой идущих на охоту мужиков

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист сравнил свою команду с группой идущих на охоту мужиков. «В лесу может произойти все что угодно. Не имеет значения, с кем мы играем. Всегда готовимся к походу и идем в лес мужественно, и понимаем, что где-то могут быть волки, медведи», — заявил Ротенберг.

Матч ЦСКА со СКА прошел в четверг, 17 октября. Победу в овертайме со счетом 5:4 одержали петербургские армейцы.

7 октября Ротенберг раскритиковал КХЛ. Специалист возмутился тем, что лига не поздравила его с двухсотым проведенным матчем.