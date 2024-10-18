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11:47, 18 октября 2024Спорт

Рублев раскрыл подробности угрожавшей ему ампутации

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему грозила ампутация яичка
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Российский теннисист Андрей Рублев раскрыл подробности угрожавшей ему ампутации. Он поделился историей на пресс-конференции на турнире BNP Paribas Nordic Open.

«Я не знаю, как об этом рассказать. Я чуть не потерял яичко», — признался спортсмен. Рублев отметил, что перед введением наркоза для экстренной операции дал согласие на ампутацию, но в итоге она не потребовалась.

Рублев впервые рассказал, что ему угрожала ампутация из-за полученной травмы, 2 октября. Операция прошла после US Open, который состоялся в сентябре.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является второй ракеткой России.

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      Дарья Коршунова
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