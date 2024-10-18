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21:01, 18 октября 2024Спорт

Тарасова одной фразой оценила возможность допуска российских фигуристов до турниров

Тренер Тарасова о возможном возвращении россиян: не надо говорить глупости
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможность допуска российских фигуристов до международных турниров. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой «Прям собрались и ждут возращения — не надо говорить глупости» отреагировала на новость о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ведет переговоры с Международным союзом конькобежцев (ISU) по данному вопросу. Она заявила, что устала ждать решения о возращении россиян.

Ранее глава ФФККР Александр Коган сделал заявление о допуске россиян на международные турниры. Он заявил, что ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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