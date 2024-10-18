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15:04, 18 октября 2024Спорт

В ФФККР сделали заявление о допуске россиян на международные турниры

Коган: ФФККР ведет диалог с ISU по вопросу допуска российских фигуристов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сделал заявление о допуске россиян на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Коган рассказал, что взаимодействие с Международным союзом конькобежцев (ISU) по данному вопросу продолжается. «ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — добавил он.

В сентябре ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на заседании организации, которое проходило в швейцарской Лозанне.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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