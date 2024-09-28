Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
3:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
3:1
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Спартак
2:2
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
19:11, 28 сентября 2024Спорт

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян

«Матч ТВ»: Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян

Фото: Vit Kovalcik / Shutterstock / Fotodom

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, решение было принято на заседании ISU, которое проходило в швейцарской Лозанне. Отмечается, что вопрос о возвращении россиян рассматривался, однако решение по допуску принято не было.

Ранее стало известно, что совет ISU впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. В случае принятия положительного решения отечественные спортсмены смогли бы принять участие в международных турнирах со следующего сезона.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

      Пентагон поддержал удары Израиля по Бейруту

      Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян

      В Самарской области раскрыли детали приостановки движения поездов после взрыва на мосту

      Россия и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

      Пожар в российском регионе уничтожил десять домов

      «Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после ликвидации своего лидера

      Губернатор Херсонской области сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ

      «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

      Женщина с запущенной стадией рака кишечника рассказала о первых симптомах болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше