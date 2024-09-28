Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Об этом стало известно «Матч ТВ».
По информации источника, решение было принято на заседании ISU, которое проходило в швейцарской Лозанне. Отмечается, что вопрос о возвращении россиян рассматривался, однако решение по допуску принято не было.
Ранее стало известно, что совет ISU впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. В случае принятия положительного решения отечественные спортсмены смогли бы принять участие в международных турнирах со следующего сезона.
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.