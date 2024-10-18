Умер последний глава Федеральной миграционной службы. При нем в России появились «резиновые» квартиры

Экс-глава ФМС России Константин Ромодановский умер в 67 лет

Умер бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет.

Ромодановский скончался в ночь на 18 октября. Причины смерти не раскрываются.

Источник «Известий» уточнил, что последние годы Ромодановский болел диабетом с осложнениями. Также здоровье экс-главы ФМС, как отметил собеседник издания, подкосило задержание его сына по делу о взятке.

Константин Ромодановский Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Госдуме назвали огромной утратой смерть Ромодановского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что разговаривал с Ромодановским на прошлой неделе — он «был полон сил и планов». «Не могу в это поверить», — написал он.

Парламентарий выразил соболезнования родным и близким бывшего руководителя ФМС и назвал его смерть огромной утратой.

Ромодановский родился 31 октября 1956 года в семье врачей. После окончания высших курсов КГБ в Минске в 1983 году начал работать в органах государственной безопасности, с 2001 по 2005 год был начальником главного управления собственной безопасности МВД России. Ромодановский руководил ФМС с начала ее образования в 2005 году вплоть до ее ликвидации в 2016-м, затем служил в полпредстве президента по Центральному федеральному округу. В 2013 году ему присвоили ранг федерального министра.

При его руководстве службой в стране появилось такое понятие, как «резиновые» квартиры.

Что такое «резиновые» квартиры Это жилье, в котором могло быть зарегистрировано более десятка граждан, в реальности проживающих в другом месте. В 2024 году Госдума в первом чтении приняла поправки, которыми, в частности, разрешается привлекать к уголовной ответственности собственников подобного жилья.

В 2015 году Ромодановский заверил, что ФМС удалось ликвидировать большинство существующих в стране «резиновых» квартир.

В 2024 году законопроект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции прошел I чтение в Госдуме. Согласно документу, организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям.

Константин Ромодановский (второй слева) во время встречи президента РФ с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших званий Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Сына Ромодановского арестовали в 2023 году

В ноябре 2023 года по ходатайствам следователей центрального аппарата СКР Басманный райсуд арестовал экс-начальника СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского, следователя того же управления Андрея Жерютина, а также начальника Хорошевского следственного отдела Рустама Юсупова.

Им вменяли организацию преступного сообщества с использованием служебного положения или участие в нем (статья 210 УК РФ), а также получение взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).