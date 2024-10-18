В ЕК заявили о поддержке «мирного плана» Зеленского

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз поддерживает «мирный план» Зеленского

Евросоюз поддерживает «мирный план» Владимира Зеленского, но не станет комментировать вопрос приема Украины в НАТО. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, пишет ТАСС.

«Конечно, мы поддерживаем этот план, но, что касается вопроса приема в НАТО, об этом должна говорить не я», — подчеркнула она.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель назвал выступление Владимира Зеленского на саммите «полезной презентацией», которая показала «серьезные потребности Украины в оружии и финансовой помощи».

16 октября Владимир Зеленский также представил в Верховной Раде свой «план победы». В него вошли пять пунктов, в числе которых приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание России.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что условия Владимира Зеленского об окончании специальной военной операции в 2025 году нереалистичны.

В Кремле, в свою очередь, рассказали, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности проводимой им политики.

