В России высказались об условии Зеленского для завершения конфликта в 2025 году

Сенатор Карасин раскритиковал условие Киева об окончании СВО в 2025 году

Условия президента Украины Владимира Зеленского об окончании специальной военной операции (СВО) в 2025 году нереалистичны, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о параметрах, на которых Киев хочет завершить конфликт.

Я категорический противник этих смелых заявлений Зеленского, потому что все попахивает политической галиматьей Владимир Джабаров российский сенатор

«Зеленский не тот человек, который должен диктовать международному сообществу условия и формы достижения каких-то договоренностей, которые прекратят кровопролитие на Украине. Он прямой участник этого конфликта, причем участник несамостоятельный, подведомственный, усилия которого координируют Вашингтон и НАТО, поэтому не ему предлагать условия. Условия должны заключать взрослые и ответственные люди. Он уже, по сути дела, утопил все надежды на мирное урегулирование своим подведением, поэтому доверия к этим заявлениям никакого нет», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что военный конфликт с Россией возможно остановить в 2025 году благодаря его «плану победы». «Война может завершиться в следующем году, если план реализуют», — заявил он.

16 октября глава государства представил пять пунктов своей инициативы в Верховной Раде. По его задумке, для достижения мира Украину должны пригласить в НАТО до окончания конфликта, укрепить оборону страны, разместить на территории республики «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет» и усилить санкции против России. Также он считает, что после конфликта украинские военные смогут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы» и заменить контингент США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на мирную инициативу. «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план" — по всей видимости, это так», — сказал представитель российского президента.