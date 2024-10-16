Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:04, 16 октября 2024Россия

В России высказались об условии Зеленского для завершения конфликта в 2025 году

Сенатор Карасин раскритиковал условие Киева об окончании СВО в 2025 году
Григорий Карасин

Григорий Карасин . Фото: РИА Новости

Условия президента Украины Владимира Зеленского об окончании специальной военной операции (СВО) в 2025 году нереалистичны, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о параметрах, на которых Киев хочет завершить конфликт.

Я категорический противник этих смелых заявлений Зеленского, потому что все попахивает политической галиматьей

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Зеленский не тот человек, который должен диктовать международному сообществу условия и формы достижения каких-то договоренностей, которые прекратят кровопролитие на Украине. Он прямой участник этого конфликта, причем участник несамостоятельный, подведомственный, усилия которого координируют Вашингтон и НАТО, поэтому не ему предлагать условия. Условия должны заключать взрослые и ответственные люди. Он уже, по сути дела, утопил все надежды на мирное урегулирование своим подведением, поэтому доверия к этим заявлениям никакого нет», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что военный конфликт с Россией возможно остановить в 2025 году благодаря его «плану победы». «Война может завершиться в следующем году, если план реализуют», — заявил он.

16 октября глава государства представил пять пунктов своей инициативы в Верховной Раде. По его задумке, для достижения мира Украину должны пригласить в НАТО до окончания конфликта, укрепить оборону страны, разместить на территории республики «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет» и усилить санкции против России. Также он считает, что после конфликта украинские военные смогут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы» и заменить контингент США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на мирную инициативу. «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план" — по всей видимости, это так», — сказал представитель российского президента.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье расстреляли полковника армейского спецназа. Погибший офицер неделю назад вернулся с СВО

      Анита Цой прокомментировала блокировку счетов своей компании

      Россиянина осудили на 17 лет за сожженную заживо сестру

      Повар из Нижнего Новгорода погасил ипотеку после выигрыша в лотерею

      В России появилась первая музыкальная разметка

      В Харькове произошел взрыв

      Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams

      Романтическое свидание лосей запечатлели на видео в российском заповеднике

      Врач назвала два признака начала старости

      Немецкий бомбардировщик неожиданно нашли на аэродроме в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше