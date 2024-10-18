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12:30, 18 октября 2024Мир

В Финляндии заявили о попадающем в руки преступников оружии с Украины

В Финляндии заявили об оружии с Украины, попадающем в руки преступников

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В полицейское управление Финляндии поступила информация, согласно которой оружие с Украины попадает в руки преступников. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

По данным правоохранителей, конфликт на Украине может иметь неожиданные последствия, влияющие на уровень преступности в Европейском союзе (ЕС). «По мере того, как боевые действия стихают, в Европу может начать перемещаться все больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые могут оказаться в руках преступных группировок», — отметили в ведомстве.

В июле экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявила, что поставки оружия Киеву грозят ростом преступности и терроризма в Европе. «Европе придется столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе. Этот опыт будет сложнее, чем последствия войн в бывшей Югославии», — отметила дипломат.

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      Анжелика Бережная
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