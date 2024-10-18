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12:29, 18 октября 2024Спорт

В IIHF отреагировали на побег словацкого хоккеиста из клуба КХЛ

IIHF открестилась от ситуации с побегом словацкого хоккеиста Криштофа из «Сочи»
Михал Криштоф

Михал Криштоф. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

В Международной федерации хоккея (IIHF) отреагировали на побег словацкого игрока Михала Криштофа из клуба «Сочи». Комментарий президента организации Люка Тардифа приводит «Чемпионат».

Тардиф открестился от ситуации, отметив, что IIHF больше не имеет отношения к контрактам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому IIHF тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов IIHF», — заявил он.

Ранее в «Сочи» сообщили, что 15 октября Криштоф самовольно покинул расположение команды после окончания тренировки. До этого хоккеист выражал недовольство игровым временем и своей ролью на льду.

31-летний Криштоф перешел в «Сочи» весной 2023-го. В текущем сезоне нападающий провел десять игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

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      Дарья Коршунова
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