В Курской области газораспределительная станция оказалась повреждена из-за ВСУ

В Глушковском районе Курской области газораспределительная станция «Веселое» оказалась повреждена в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале.

«В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины», — сообщил Золотарев.

По его данным, отремонтировать станцию можно будет при соблюдении мер безопасности и при принятии мер по защите жизни и здоровья работников. Так как объект находится близ границы с Украиной, оперативная обстановка пока не позволяет приступить к работам, констатировал глава района.

Газораспределительная станция находится в районе села Веселое в Курской области, где более двух месяцев идут бои с ВСУ. 11 октября стало известно, что украинские военнослужащие попали в «жестокую засаду» возле Веселого. Как утверждал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс, в конце сентября ВСУ на западной технике продвигались по основной магистрали, связывающей Веселое и населенный пункт Глушково, но попали под удары российских войск.

При этом, согласно опубликованной военкором Юрием Котенком 14 октября карте, небольшая часть российской территории южнее населенного пункта Веселое и севернее от границы по-прежнему находится под контролем украинских войск.