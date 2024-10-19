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01:38, 19 октября 2024Мир

Госдеп объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте «Рыбарь». В чем его обвиняют США?

Госдеп США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о проекте «Рыбарь»

Фото: Valerie Plesch / Globallookpess.com

Госдепартамент США объявил награду до десяти миллионов долларов за сведения о российском проекте «Рыбарь», об этом говорится на сайте программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»).

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что медиаорганизация Rybar финансировалась Евгением Пригожиным и «участвует во вмешательстве в выборы в США».

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7 сентября 2024

В Госдепе утврждают, что «Рыбарь» управляет рядом каналов

Госдепартамент заявил, что «Рыбарь» управляет каналами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS в социальных сетях и продвигает российские политические интересы в Соединенных Штатах.

Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года «Рыбарь» создал канал «TEXASvsUSA» в X (ранее Twitter), чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса, — политически и социально чувствительную тему

Госдепартамент США

Ведомство объявило о вознаграждении за сведения о лицах, связанных с проектом, в частности о гендиректоре ООО «Рыбарь» и создателе одноименного Telegram-канала Михаиле Звинчуке и Виктории Звинчук, названной креативным директором проекта.
Звинчук в декабре 2022 года вошел в рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей по вопросам мобилизации по распоряжению президента России Владимира Путина.

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19 марта 2021

США пообещали награду до десяти миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве по делу LockBit

В мае Министерство юстиции США пообещало награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию россиянина Дмитрия Хорошева, который обвиняется в управлении хакерской группировкой LockBit. Как уточнило американское ведомство, обвинение включает 26 пунктов.

Как считают в Вашингтоне, зарегистрированный в Воронеже Хорошев под ником LockBitSupp создал группировку в сентябре 2019 года. С тех пор по май 2024-го хакеры-вымогатели осуществили атаки более чем на 2,5 тысячи жертв в 120 странах.

Хорошев не единственный хакер из России, за помощь в поимке которого в США пообещали награду. В мае прошлого года Министерство юстиции США объявило в розыск известного российского хакера Михаила Матвеева, а Госдеп назначил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать.

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      Марина Совина
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