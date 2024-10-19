Почетный президент РФС раскритиковал Дзюбу за полученную травму

Почетный президент РФС Колосков раскритиковал Дзюбу за полученную травму

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за полученную травму в матче чемпионата страны против «Зенита». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он назвал повреждение игрока нелепым и необъяснимым. «То ли он вышел с незалеченной травмой, то ли не размялся как следует. Но получить в начале матча такую травму без борьбы. Надо у него спросить, как же он так готовится к играм», — заявил Колосков.

Игра «Акрона» с «Зенитом» прошла 18 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 5:0. Дзюба на девятой минуте был заменен из-за мышечной травмы.

Форвард провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил один мяч и сделал три голевые передачи.