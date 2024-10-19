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15:10, 19 октября 2024Спорт

Почетный президент РФС раскритиковал Дзюбу за полученную травму

Почетный президент РФС Колосков раскритиковал Дзюбу за полученную травму
Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков . Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за полученную травму в матче чемпионата страны против «Зенита». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он назвал повреждение игрока нелепым и необъяснимым. «То ли он вышел с незалеченной травмой, то ли не размялся как следует. Но получить в начале матча такую травму без борьбы. Надо у него спросить, как же он так готовится к играм», — заявил Колосков.

Игра «Акрона» с «Зенитом» прошла 18 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 5:0. Дзюба на девятой минуте был заменен из-за мышечной травмы.

Форвард провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил один мяч и сделал три голевые передачи.

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      Алексей Гусев
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