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18:50, 18 октября 2024Спорт

Дзюба получил травму

Футболист «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче РПЛ против «Зенита»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Трансляция ведется на сайте «Матч ТВ».

Футболист получил мышечную травму на девятой минуте и не смог продолжить встречу. Его сменил нападающий Беншимол. Счет на момент публикации новости — 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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