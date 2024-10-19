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11:39, 19 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о нарушении Лерчек условий домашнего ареста

Mash: блогерша Лерчек могла нарушить условия домашнего ареста

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) могла нарушить условия домашнего ареста. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На домашнем аресте Чекалина находится с 4 октября. Одним из условий было запрет на использование интернета. 9 октября сотрудники ФСИН заявили, что она поставила лайки под постами в соцсетях.

По данным Mash, блогерша отделалась предупреждением.

Дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа завели по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Чекалиных отправили под домашний арест до 26 ноября. При этом Валерия свою вину не признает.

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      Никита Абрамов
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