Тренер академии Плющенко подтвердил отцовство второго ребенка Липницкой

Тренер академии Плющенко Михайлов подтвердил отцовство второго ребенка Липницкой

Тренер и хорегораф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подтвердил отцовство второго ребенка олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой.

Он подчеркнул, что женился на россиянке. «У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным», — добавил Михайлов.

О рождении второго ребенка Липницкой появились данные 17 октября. Уточнялось, что на свет появился мальчик.

Михайлов — второй муж Липницкой. В браке с бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко у нее родилась дочь Каталина.