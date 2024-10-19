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20:55, 19 октября 2024Спорт

ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Кадр: ФК «Динамо» (Махачкала) / ВКонтакте

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 56-й минуте мячом отличился нападающий Тамерлан Мусаев.

После 12 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на 11-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 30 очками.

В следующем туре ЦСКА примет воронежский «Факел», а «Динамо» — тольяттинский «Акрон». Обе встречи пройдут 26 октября.

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      Анастасия Борисова
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