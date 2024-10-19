В Госдуме оценили желание бразильского капитана «Зенита» получить гражданство России

Журова призвала Сантоса относиться к получению гражданства России серьезно

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила желание бразильского капитана петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса получить российское гражданство. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова призвала относиться к подобному решению серьезно. «Если человек явно позиционирует, что он у нас временно, тогда очевидно, что он приехал за деньгами», — заявила она.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что процедура получения гражданства Сантосом идет уже несколько месяцев. Сине-бело-голубые направили запрос в Российский футбольный союз (РФС), который одобрил эту инициативу и дал игроку положительную характеристику.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В его активе один товарищеский матч в составе сборной Бразилии и участие в олимпийском футбольном турнире в 2016 году. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) он может сменить сборную, так как не участвовал в официальных матчах на международном уровне.