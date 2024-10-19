Выступающего за США российского фигуриста отстранили из-за ненадлежащего поведения

Фигуриста Ивана Десятова отстранили от турниров из-за ненадлежащего поведения

Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду, временно отстранен от соревнований. Об этом в соцсети X сообщил американский журналист Филип Херш.

По его словам, такое решение принял Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport). Оно связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Подробности не раскрываются, а отстранение вступило в силу 18 октября.

В мае Десятов рассказал о тоске по России. Спортсмен заявил, что в США можно привыкнуть к культуре и языку, однако очень тяжело находиться без своих друзей.

До 2021 года Десятов вместе с партнершей Екатериной Андреевой выступал за Россию. Затем год пара представляла Белоруссию. В июне 2022 года он встал в пару с американкой Изабеллой Флорес и сейчас тренируется в США.