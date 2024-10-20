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00:12, 20 октября 2024Спорт

Боец UFC Волков рассказал о сложностях общения с американцами

Боец UFC Волков заявил, что у 35-летнего американца на уме тусовки и клубы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков в интервью YouTube-каналу Main Event Podcast рассказал о сложностях общения с американцами.

«Американец в 30-35 лет, то есть в моем возрасте, еще немного раздолбай — у него на уме тусовки и клубы», — заявил спортсмен, подчеркнув, что из-за этого ему сложно найти темы для обсуждения с жителями США. Он добавил, что общается с представителями других стран, так как среди них больше семейных людей.

Ранее Волков высказался о выходе с российским флагом на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он назвал это нормальным и удивился тому, что с триколором не появляются другие россияне.

В активе Волкова 38 побед и десять поражений в смешанных единоборствах (MMA). 8 декабря спортсмен проведет бой против француза Сирила Гана на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

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      Анастасия Борисова
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