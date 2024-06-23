Волков: удивлен, почему другие российские бойцы не вышли с флагом

Тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о выходе с российским флагом на турнире UFC в Саудовской Аравии. Его цитирует «Матч ТВ».

«Понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно поднять российский флаг. UFC это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я решил этим воспользоваться. Удивлен, что другие россияне этого не сделали», — заявил Волков.

Российский тяжеловес также прокомментировал конфликт с соотечественником Павловичем на турнире UFC. «Он послал меня. Он вообще матом никогда до этого не ругался, а тут выругался и оттолкнул. Он думал, что я не буду драться в полную силу: хотел мне голову снести, а я не хочу, чтобы мне голову сносили», — рассказал Волков.

В поединке двух россиян на турнире UFC в Эр-Рияде Волков победил Павловича единогласным решением судей. В активе 35-летнего Волкова теперь 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (MMA). У 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях.