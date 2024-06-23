Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Турция
0:3
Завершен
Португалия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Бельгия
2:0
Завершен
Румыния
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Мексика
1:0
Завершен
Ямайка
Кубок Америки — 2024|Группа B. 1-й тур
Швейцария
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
22:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
12:17, 23 июня 2024Спорт

Волков высказался о выходе с российским флагом на турнире UFC

Волков: удивлен, почему другие российские бойцы не вышли с флагом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о выходе с российским флагом на турнире UFC в Саудовской Аравии. Его цитирует «Матч ТВ».

«Понимаю, что не так много мест, где спортсменам на высоком уровне можно поднять российский флаг. UFC это одобряет, и даже поддерживает в какой‑то степени, я решил этим воспользоваться. Удивлен, что другие россияне этого не сделали», — заявил Волков.

Российский тяжеловес также прокомментировал конфликт с соотечественником Павловичем на турнире UFC. «Он послал меня. Он вообще матом никогда до этого не ругался, а тут выругался и оттолкнул. Он думал, что я не буду драться в полную силу: хотел мне голову снести, а я не хочу, чтобы мне голову сносили», — рассказал Волков.

В поединке двух россиян на турнире UFC в Эр-Рияде Волков победил Павловича единогласным решением судей. В активе 35-летнего Волкова теперь 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (MMA). У 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях.

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

      При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

      В Крыму заявили о страхе Запада перед новым миропорядком

      Российские военные нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

      В России высказались об освобождении на Украине митрополита по просьбе патриарха Кирилла

      Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

      На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

      Почти 40 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

      Раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Лепса

      Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше