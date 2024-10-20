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23:20, 20 октября 2024Мир

Бывший американский дипломат рассказала о провальной политике Запада

Экс-дипломат Джаянти: Запад зашел в тупик в попытках изолировать Россию

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Запад зашел в тупик в своих попытках изолировать Россию. В настоящее время можно наблюдать сдвиг геополитического баланса в сторону противников Соединенных Штатов, рассказала бывший американский дипломат Сурия Джаянти в колонке для журнала Time.

«Попытки Запада освободить Европу от российской нефти и газа, а также изолировать Кремль зашли в тупик», — отметила она.

По словам Джаянти, «активно продвигаемый в ЕС энергетический переход не только сдерживается, но с его помощи появляется прикрытие для продолжения, а в некоторых случаях увеличения закупок российских энергоресурсов». Результатом этих действий, в частности, стал провал президента США Джо Байдена, считает бывший дипломат.

Эмбарго на российские энергоносители являются не чем иным, как «санкционным театром», отметила Джаянти. Кроме того, провал в санкционной политике Запада привел к снижению глобального влияния Соединенных Штатов, при этом свои позиции в качестве посредника улучшила Турция, резюмировала экс-дипломат.

Ранее старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглиерин заявил, что стратегия Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца по ограниченным поставкам помощи Украине не сработала. По словам эксперта, Запад не смог добиться значимых результатов в борьбе против России.

В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что страны Запада, которые решили нанести России стратегическое поражение на Украине, устали от конфликта и сами себя завели в тупик с такой политикой.

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      Марина Совина
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