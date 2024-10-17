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07:49, 17 октября 2024Мир

В Европе указали на провал стратегии Байдена и Шольца на Украине

Politico: стратегия Байдена и Шольца по Украине не сработала

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Стратегия президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца по ограниченным поставках помощи Украине не сработала, Запад не смог добиться значимых результатов в борьбе против России. Об этом газете Politico заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглиерин.

«Стратегия Шольца и Байдена по Украине, подобная медленной варке лягушки в кипятке, на самом деле не сработала. Мы ведем войну уже два с половиной года, и нам не удалось переубедить [российского президента Владимира] Путина или добиться каких-либо уступок. Да, оба политика сохранили Украину "в игре", но, возможно, [из-за окончания срока полномочий] их уже не будет рядом во время финальной схватки [с Россией]», — высказала свои оценки аналитик.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о выделении очередного пакета помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов. Также уточняется, что Соединенные Штаты передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные ракеты, комплексы противовоздушной обороны, дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, а также «сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты».

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      Виктория Кондратьева
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