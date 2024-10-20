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04:36, 20 октября 2024Культура

К сыну Валерии подали иск на сумму свыше полумиллиона долларов

ТАСС: к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму более $500 тыс.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Бизнесмен Валентин Демчук подал иск к предпринимателю Арсению Шульгину, младшему сыну певицы Валерии на сумму более полумиллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

Уточняется, что Демчук просит Тверской суд Москвы взыскать с Шульгина по договору займа более 587 тысяч долларов. В суде подтвердили, что иск был принят к производству 7 июня. Отмечается, что рассмотрение иска отложено до конца ноября. Как следует из материалов дела, сумма требований несколько раз менялась. Детали иска не уточняются.

В 2021 году Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Тогда сообщалось, что Мосгорсуд уже обязал его выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших. Как рассказал адвокат пострадавшего, сын Валерии предложил его клиенту приобрести готовый бизнес, связанный с продажей мундштуков для кальяна. Тот перевел предпринимателю 1,6 миллиона рублей, однако получил товар с большой задержкой и лишь на 400 тысяч рублей. По словам адвоката, от действий сына Валерии могли пострадать 55 человек.

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      Марина Совина
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