Касаткина победила Андрееву в финале турнира WTA

Российская теннисистка Касаткина победила Мирру Андрееву в финале турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. Результаты доступны на сайте соревнований.

Встреча завершилась победой Касаткиной со счетом 6:0, 4:6, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты.

Касаткина является первой ракеткой России и занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Андреева является 19-й ракеткой мира. На ее счету также полуфинал Открытого чемпионата Франции. Спортсменка стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх 2024 года. Вместе с Дианой Шнайдер она стали серебряным призером в женском парном разряде.