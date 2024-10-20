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18:31, 20 октября 2024Спорт

«Оренбург» спасся от поражения от «Крыльев Советов» в РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче РПЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Оренбург» спасся от поражения от «Крыльев Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:2. У самарцев голами в первом тайме отметились Иван Сергеев и Кирилл Печенин, а Фернандо Костанца получил красную карточку на 68-й минуте. Форвард Химми Марин помог хозяевам вырвать ничью, оформив дубль (один мяч с пенальти) во втором тайме.

Для Владимира Слишковича эта игра стала дебютной на посту главного тренера «Оренбурга». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем.

«Оренбург» остается одним из аутсайдеров РПЛ. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. «Крылья Советов» с 12 очками располагаются на девятой строчке.

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      Дарья Коршунова
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