Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Первый гол Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон» по итогам первого периода вел в счете 3:1, один из голов на свой счет записал Овечкин. Во втором периоде команды отличились по два раза, а в третьем «Нью-Джерси» забросил две безответные шайбы. В овертайме при счете 5:5 гостям удалось вырвать победу благодаря шайбе Тома Уилсона.

«Кэпиталз» одержали третью победу подряд и идут на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Дэвилз», несмотря на второе поражение в последних трех играх, остаются первыми на Востоке.

Ранее российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ. В ночь на 18 октября хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингс» со счетом 5:2. Победить команде помог Панарин, который оформил хет-трик.