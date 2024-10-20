Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 20 октября 2024Силовые структуры

После жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек в антисанитарных условиях

Фото: Pogodina Natalia / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники столичной прокуратуры спасли более 20 кошек, проживавших в антисанитарных условиях в квартире одной из квартир в доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом пишет прокуратура в своем Telegram-канале.

На плохие условия содержания кошек в одной из квартир Бутырскому межрайонному прокурору жаловались жильцы дома и волонтеры. По словам соседей, собственник жилья держал животных запертыми в маленькой прихожей, куда не проникали солнечный свет и свежий воздух, плохо их кормил и не оказывал им надлежащий медицинский уход. При этом отмечалось, что идти на контакт собственник жилья отказывался и дверь не открывал.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что концентрация аммиака в квартире москвича превышает санитарные нормы в девять раз. Кроме того, было установлено, что кошки никогда не были вакцинированы. Прокурор подал иск в суд, в котором просил запретить держать животных в антисанитарных условиях и привести жилое помещение в надлежащее состояние.

Материалы по теме:
«Окровавленная морда серого животного» История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Окровавленная морда серого животного»История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
9 августа 2017
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… » Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
29 июля 2019

Суд полностью согласился с требованиями прокуратуры. Все кошки были спасены. Сейчас волонтеры помогают найти им новых хозяев.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Женщина привела дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      После жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

      Российская велогонщица рассказала о победе на ЧМ под нейтральным флагом

      Над Курской областью сбили еще одну ракету ВСУ

      На Кубе с третьего раза не смогли запустить энергосистему

      Умер заслуженный артист России Гридин

      Российские военные уничтожили две «Бабы-яги» в Харьковской области

      Во Франции назвали выгоду Украины от слухов об армии КНДР в России

      Стало известно о планах Британии и Германии заключить историческую военную сделку

      Noize MC перепел свою песню на украинском языке и возмутил уехавших из страны россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше