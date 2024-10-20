После жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек в антисанитарных условиях

Сотрудники столичной прокуратуры спасли более 20 кошек, проживавших в антисанитарных условиях в квартире одной из квартир в доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом пишет прокуратура в своем Telegram-канале.

На плохие условия содержания кошек в одной из квартир Бутырскому межрайонному прокурору жаловались жильцы дома и волонтеры. По словам соседей, собственник жилья держал животных запертыми в маленькой прихожей, куда не проникали солнечный свет и свежий воздух, плохо их кормил и не оказывал им надлежащий медицинский уход. При этом отмечалось, что идти на контакт собственник жилья отказывался и дверь не открывал.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что концентрация аммиака в квартире москвича превышает санитарные нормы в девять раз. Кроме того, было установлено, что кошки никогда не были вакцинированы. Прокурор подал иск в суд, в котором просил запретить держать животных в антисанитарных условиях и привести жилое помещение в надлежащее состояние.

Суд полностью согласился с требованиями прокуратуры. Все кошки были спасены. Сейчас волонтеры помогают найти им новых хозяев.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Женщина привела дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного.